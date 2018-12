Falck Renewables rivede al rialzo target al 2021 dopo un anno migliore del previsto

Valeria Panigada 12 dicembre 2018 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha rivisto al rialzo i target del piano industriale al 2021 dopo aver registrato quest'anno una performance migliore delle aspettative. Il gruppo delle energie rinnovabili prevede al 2021 un Ebitda di 213 milioni di euro (+2,3% rispetto al piano precedente) e un utile netto di oltre 40 milioni (aumento target del 33%). Per quanto riguarda la politica dei dividendi, Falck Renewables ha proposto un dividendo di 6,3 centesimi di euro per il 2018, in aumento del 19% rispetto all'anno prima, e ha definito un tasso di pay-out del 40% sull'utile netto annuale fino al 2021.