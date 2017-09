Falck Renewables, perfezionato acquisto della norvegese Vestavind Kraft

Valeria Panigada 1 settembre 2017 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha effettuato oggi il closing dell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza, pari all'80%, della norvegese Vestavind Kraft, che detiene due progetti eolici approvati in Norvegia per una capacità complessiva di circa 70 MW. L'acquisizione, annunciata al mercato lo scorso 10 luglio, è avvenuta con un esborso di circa 2,2 milioni di euro, interamente autofinanziato, oltre a un potenziale earn-out di 3,8 milioni di euro. L'accordo prevede che Falck Renewables possa esercitare un'opzione su ulteriori 125 MW di progetti eolici sviluppati in Norvegia.