Falck Renewables, firmato contratto fornitura con Siemens Gamesa per impianto eolico in Spagna

Valeria Panigada 12 dicembre 2018 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha firmato accordi, tramite la sua controllata Energia Eólica de Castilla, con Siemens Gamesa Renewable Energy, per la fornitura di turbine eoliche per un corrispettivo di 8,1 milioni di euro e di servizi di O&M a lungo termine per il parco eolico di Carrecastro, in Spagna. Il contratto diventerà efficace nei prossimi giorni. La consegna delle turbine eoliche è prevista verso la metà del 2019, mentre l’impianto eolico entrerà in esercizio nell'ultimo trimestre del 2019.