Falck Renewables, finanziamento da 42,3 mln sterline per parco eolico Assel Valley

Valeria Panigada 22 dicembre 2016 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha sottoscritto con Bank of Tokyo-Mitsubishi e Banco Sabadell un contratto di finanziamento in project financing per un ammontare complessivo di circa 42,3 milioni di sterline per il parco eolico scozzese di Assel Valley, entrato in esercizio alla fine di ottobre. Il contratto di finanziamento ha una durata complessiva di 18 anni con scadenza finale a dicembre 2034.