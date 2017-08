Falck Renewables entra nel mercato eolico svedese, stretto accordo con E.On Wind Sweden

Valeria Panigada 7 agosto 2017 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables è entrata nel mercato eolico svedese. Secondo quanto annunciato nel fine settimana, la società ha sottoscritto un accordo con E.On Wind Sweden per l'acquisizione del 100% di due progetti eolici pronti per la costruzione in Svezia, per una capacità complessiva di circa 115 MW. I due parchi eolici si trovano nella costa orientale del Paese, a circa 500 km a nord di Stoccolma. Il closing dell'operazione è previsto per la fine di settembre ed è soggetto a una serie di condizioni sospensive. Falck Renewables dovrà versare 7 milioni di euro, che verranno corrisposte con risorse finanziarie già disponibili.