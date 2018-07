Falck Renewables, concluso accordo di tax equity in Massachusetts

Valeria Panigada 12 luglio 2018 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha concluso un accordo di tax equity per un totale di 4,5 milioni di dollari negli Stati Uniti. In base all'accordo l'investitore deterrà parte dell’impianto solare di 5,99 MWdc di Middleton, in Massachusetts.Il progetto di Middleton è stato acquisito lo scorso febbraio e la costruzione è stata completata a giugno. Così completato, il parco fotovoltaico fornirà elettricità al Middleton Electric Light District nell'ambito di un contratto di acquisto di energia a lungo termine e venderà crediti di energia rinnovabile in Massachusetts. La controllata di Falck Renewables, Vector Cuatro, fornirà servizi di asset management per la gestione dell’impianto.