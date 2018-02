Falck Renewables: conclusa acquisizione progetto fotovoltaico in Usa

Daniela La Cava 15 febbraio 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables rafforza la sua presenza negli Stati Uniti. La società ha annunciato stamattina la firma e il closing contestuali per l’acquisizione di un progetto fotovoltaico di circa 5,99 DC MW a Middleton nel Massachusetts dallo sviluppatore HG Solar e la sigla di un accordo Engineering, Procurement and Construction (EPC) con la società Conti Solar. Nel dettaglio, Falck Renewables ha acquisito il 100% del progetto fotovoltaico tramite Falck Middleton LLC, società interamente controllata. Il progetto, pronto per la costruzione, richiederà un investimento di 10,7 milioni di dollari per finanziare tutti i costi di acquisizione, sviluppo e costruzione.L’entrata in esercizio dell’impianto è prevista nel 2018."Dopo l’acquisizione di settembre dei 92 DCMW solari nel North Carolina, prosegue la nostra crescita negli USA. Con questa iniziativa ci espandiamo in una diversa regione degli Stati Uniti, il Nord Est, caratterizzata da interessanti progetti solari di piccola taglia che accedono anche a incentivi statali appositamente studiati per incrementare la produzione di energia rinnovabile", ha dichiarato Toni Volpe, a.d. di Falck Renewables.