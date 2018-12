Falck Renewables, acquisiti 5 parchi eolici in Francia per 37 milioni

Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables rafforza la propria presenza in Francia con l'acquisizione di 5 parchi eolici. Il gruppo specializzato in energie rinnovabili ha raggiunto un accordo preliminare con Glennmont Clean Energy per acquistare il 100% delle società titolari di un portafoglio di 5 parchi eolici in esercizio in Francia. Nel dettaglio, il portafoglio comprende 25 turbine per una capacità di rete complessiva di 56 MW e una produzione totale di 117 Gwh. L'operazione, che dovrebbe essere perfezionata entro i prossimi tre mesi, prevede un prezzo di circa 37 milioni di euro, che verranno finanziati da Falck Renewables con risorse proprie. "Questa acquisizione - ha commentato Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables - garantisce la necessaria solidità alla nostra presenza in Francia, uno dei mercati più attrattivi tra quelli in cui operiamo".