Falck Renewables: accordo per acquisizione progetto eolico in Spagna

Daniela La Cava 25 luglio 2018 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha sottoscritto con Ascia Renovablesun contratto preliminare per l’acquisizione di un progetto eolico, nella regione spagnola di Castilla y Leόn, composto da 4 turbine, per una capacità totale di 10 MW e una produzione prevista di 33 GWh all’anno. L’acquisizione è strutturata in più passaggi (con un acquisto iniziale del 49%) ed è soggetta a diverse condizioni sospensive. L’avvio dei lavori di costruzione è previsto per la fine dell’anno. Il prezzo di acquisizione del progetto, si legge in una nota, è di 1,2 milioni di euro, da pagare in diverse tranche. L’entrata in esercizio è prevista per l’ultimo trimestre del 2019.