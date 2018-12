Facebook: 10 milioni di multa da Agcm per uso scorretto dati utenti

Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Facebook dovrà pagare in Italia 10 milioni di euro per l'uso scorretto dei dati degli utenti. Così ha deciso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom), chiudendo l’istruttoria, avviata nel mese di aprile 2018. L’Autorità ha accertato che Facebook induce ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma social non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti.