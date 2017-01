Fabbisogno statale a 47,7 miliardi nel 2016

Titta Ferraro 3 gennaio 2017 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Il fabbisogno del settore statale nel 2016 si attesta sui 47.700 milioni, con un miglioramento di circa 11.200 milioni rispetto al risultato del 2015. "Nel confronto con lo scorso anno - rimarca una nota del MEF - il risultato positivo sconta sia fattori di carattere straordinario, sia il divario tra la dinamica delle spese delle amministrazioni centrali e locali, risultate in leggera contrazione anche per effetto dello slittamento di alcuni pagamenti di fine anno per motivi di calendario, e quella degli incassi fiscali, risultati sostanzialmente stabili".