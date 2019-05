FS: su Alitalia ancora fase negoziale, Castelli su privatizzazione Ferrovie: decisione spetta ad azionista

Laura Naka Antonelli 10 maggio 2019 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Su Alitalia "siamo ancora nella fase negoziale. Non ci sono novità". Così l'AD di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, nel corso della conferenza stampa indetta per presentare il nuovo Piano industriale."Abbiamo avuto una proroga fino al 15 giugno nel caso dovessimo portare a buon fine operazione. L'assorbiremo nel Piano industriale ma sui pilastri fondamentali non cambierebbe molto".Su un'eventuale privatizzazione del gruppo, il presidente Gianluigi Castelli ha precisato che la decisione "resta in capo all'azionista", aggiungendo che "in questo momento non è all'orizzonte". Così l'AD Battisti sulla questione:"In passato se ne è sempre parlato ma non è mai stata fatta, noi non ne parliamo...". In ogni caso, anche lui ha affermato che si tratta di "una decisione che spetta all'azionista di riferimento".