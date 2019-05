FS presenta nuovo piano industriale: 58 mld investimenti in cinque anni

Laura Naka Antonelli 10 maggio 2019 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo Piano industriale delle Fs prevede 58 miliardi di investimenti nell'arco di 5 anni. Di questi, 42 miliardi nelle infrastrutture, 12 miliardi per nuovi treni, 2 miliardi per metro e 2 miliardi per le altre tenologie. Fs stimano inoltre ricavi di 16,9 miliardi e un utile netto di 800 milioni al 2023."Siamo molto confidenti che tutti gli obiettivi del Piano saranno raggiunti", ha detto il numero uno delle Fs, il presidente Gianluigi Castelli.Castelli ha affermato che il piano è di "ampio respiro", aggiungendo "che avrà rapida efficacia nell'arco dei 5 anni"."Sono molto soddisfatto dei contenuti - ha continuato - Fs è stata, è e sarà una colonna portante dello sviluppo industriale del paese".