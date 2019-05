FS: piano industriale darà contributo annuo a crescita Pil fino a 0,9%

Laura Naka Antonelli 10 maggio 2019 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo Piano industriale al 2023 delle Fs darà un contributo annuo all'aumento del Pil fino allo 0,9%. E' quanto prevede il nuovo Piano industriale presentato oggi. Presenti il premier Giuseppe Conte, e i ministri Giovanni Tria e Danilo Toninelli.Ogni anno, si stima che ci saranno 90 milioni di passeggeri in più, di cui 20 milioni saranno turisti, che comporteranno 400 mila auto in meno, con 600 Kg di CO2 in meno.Gianfranco Battisti, AD del gruppo, ha spiegato che il Piano industriale 2019-2023 di Fs "ha un obiettivo fondamentale: lo sviluppo sociale del Paese"."Vogliamo assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo per l'Italia - ha aggiunto Battisti, rendendo noto anche che il nuovo Piano prevede "15.000 nuove assunzioni, di cui 5.000 quest'anno. Sono già iniziate le selezioni".