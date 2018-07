FS, ministro Toninelli firma la decadenza dell'intero cda

Alessandra Caparello 25 luglio 2018 - 15:06

Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha reso noto di aver appena firmato la decadenza dell'intero cda di FS “per chiudere con il passato”.“Siamo il governo del cambiamento” – sottolinea il ministro su Facebook – “e pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico. Ora" - aggiunge - "la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti. E in tutto questo la 'cura del ferro' ha un ruolo fondamentale".