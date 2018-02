FS italiane, cooperazione con Indian Railways per rinnovo e potenziamento della tratta New Delhi-Jaipur

Valeria Panigada 6 febbraio 2018 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Fs italiane ha raggiunto un accordo di cooperazione con le Ferrovie indiane (Indian Railways) per consegnare, entro l’estate, lo studio di fattibilità per l'upgrading infrastrutturale del corridoio ferroviario tra New Delhi e Jaipur e per analizzare la possibilità di finanziamento dei lavori. L'accordo rafforza la partnership tra le due società, in linea con gli impegni contenuti nel Memorandum of Understanding (MoU) siglato nel gennaio 2017. Italferr, la società di ingegneria di FS Italiane che ha aperto un ufficio a New Delhi nel 2016, e Italcertifer, la società di certificazione ferroviaria di FS Italiane, sono già impegnati in 6 progetti in India.Il corridoio ferroviario tra Nuova Dehli e Jaipur è strategico per l’India. Infatti, Con oltre 300 chilometri di linea, su cui viaggiano ogni giorno 70 treni passeggeri e 20 treni merci attraversando 17 stazioni, unisce la capitale indiana con Jaipur, principale città del Rajastan, nota anche come la “San Pietroburgo” dell’India.