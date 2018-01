FS: il Cda ha confermato Renato Mazzoncini AD per triennio 2018-2020

michele fanigliulo 11 gennaio 2018 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Ieri il nuovo cda di Ferrovie dello Stato ha confermato Renato Mazzoncini amministratore delegato e direttore generale del gruppo per il triennio 2018 – 2020.Il cda, che si è riunito ieri per la prima volta, dopo la nomina dell’Assemblea dei soci, avvenuta il 29 dicembre 2017, è composto inoltre da Giovanni Azzone, Simonetta Giordani, Federico Lovadina, Francesca Moraci, Wanda Ternau.I membri del Consiglio hanno assegnato all’AD tutte le deleghe operative e hanno affidato alla Presidente Gioia Ghezzi la responsabilità delle attività di audit e il compito di curare, in coordinamento con l’AD le relazioni esterne e i rapporti istituzionali.