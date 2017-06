FS: il 12 giugno inizia roadshow per emissione benchmark in euro, scadenza 5-12 anni

Luca Fiore 7 giugno 2017 - 19:44

MILANO (Finanza.com)

Ferrovie dello Stato Italiane ha incaricato Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan e UniCredit, in qualità di Arrangers del Programma EMTN (Euro Medium Term Note), di organizzare un roadshow costituito da una serie di incontri paneuropei, che inizieranno il 12 giugno 2017 “per verificare –riporta la nota della società - l’interesse degli investitori in relazione a un’emissione di Reg S senior notes (in forma di titoli al portatore, denominati in euro)”.



L’emissione delle notes, in una o due tranches, con una size Euro benchmark e una maturity in un range di 5-12 anni, “sarà soggetta alle condizioni di mercato”.