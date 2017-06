FS Italiane: nuovo mandato per emissione obbligazionaria a 8 anni

Luca Fiore 22 giugno 2017 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Ferrovie dello Stato Italiane ha conferito mandato per l’emissione di notes in Euro, RegS senior unsecured con ammontare benchmark, bearer form con scadenza a 8 anni.L’operazione, che sarà lanciata a breve, è soggetta a condizioni di mercato. Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit agiscono in qualità di joint bookrunners.