FNM: sottoscritto contratto di finanziamento con un pool di banche

Luca Fiore 7 agosto 2018 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

FNM oggi ha sottoscritto un contratto di finanziamento con un pool di banche per un importo complessivo massimo di 200 milioni di euro. 50 milioni saranno utilizzati per il parziale rifinanziamento, in un orizzonte di medio-lungo periodo, delle attuali linee a breve, 100 milioni per il finanziamento degli investimenti di FNM e del relativo gruppo e fino a 50 milioni saranno destinati alle esigenze operative generali. Nei primi due casi la durata è di 7 anni mentre la “Revolving Credit Facility” ha una durata di 6 anni.