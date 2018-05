FNM: non abbiamo ricevuto proposte relative la partecipazione in Trenord

Luca Fiore 29 maggio 2018 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

FNM, per quanto di propria competenza, dichiara di non aver ricevuto alcuna proposta relativa alla propria partecipazione in Trenord, società a controllo congiunto con Trenitalia, e conseguentemente di non aver effettuato alcuna valutazione.È quanto si legge in una nota emessa da FNM in relazione alle dichiarazioni rese ieri dall’Ad di Trenitalia, Orazio Iacono. La proposta prevede il trasferimento a tempo determinato dell’1% del capitale di Trenord detenuto dalla Regione Lombardia tramite FNM in favore di Trenitalia in cambio di un piano di investimenti da 1,6 miliardi per l'acquisto di 161 nuovi treni entro il 2022.“Anche alla luce del rilevante Richiamo di Attenzione recentemente pubblicato dalla Consob e a tutela degli azionisti tutti, la Società è nuovamente costretta a ricordare come – dato il proprio status di società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana – eventuali dichiarazioni che riguardino, direttamente o indirettamente, FNM e/o società dalla stessa partecipate, debbano essere fatte adottando la massima cautela ed in ogni caso nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili, anche al fine di evitare significative oscillazioni sull’andamento del titolo della Società a pregiudizio, tra l’altro, del regolare e ordinato funzionamento del mercato”.