FNM, firmato accordo quadro con Stadler per nuovi treni nella tratta verso la Svizzera

Valeria Panigada 30 novembre 2018 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

FNM ha firmato oggi un accordo quadro con Stadler riguardante la fornitura di treni elettrici, dedicati al servizio transfrontaliero TiLo (Ticino Lombardia). I convogli saranno concessi in locazione a Trenord in vista del rafforzamento del servizio TiLo. La firma di oggi fa seguito all’aggiudicazione alla stessa Stadler della gara indetta da FNM lo scorso anno.L’accordo quadro, che ha una durata di 8 anni, prevede una quantità minima garantita di 5 treni con una opzione per altri 4 convogli, oltre che il servizio di manutenzione per un importo complessivo di 114,42 milioni di euro. Contestualmente alla firma dell'accordo, sono stati sottoscritti anche due contratti rispettivamente per 5 e 4 convogli. La consegna dei primi 5 treni è prevista entro il mese di novembre del 2020, mentre quella dei restanti 4 a partire da luglio 2021.