FNM: disponibili ad approfondire modalità per garantire investimenti e migliorare qualità servizio

10 luglio 2018

MILANO (Finanza.com)

In relazione alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e riprese da alcuni organi di stampa relative all’obiettivo di garantire gli investimenti per nuovi treni e migliorare la qualità del servizio di trasporto ferroviario regionale da attuare attraverso il superamento dell’assetto gestionale attualmente in capo a Trenord, FNM “si dichiara disponibile ad approfondire con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel rispetto delle disposizioni normative e procedurali applicabili alla stessa Società, le modalità tecnico-giuridiche per il raggiungimento del sopraindicato obiettivo”.“La Società comunicherà al mercato i successivi sviluppi al ricorrere delle condizioni, e con le modalità, previste dalla normativa di legge e regolamentare applicabile”.A circa un’ora dalla chiusura degli scambi, il titolo FNM sale dell’11,3% a 0,64 euro.