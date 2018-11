FMI, Italia: PIL all'1,2% nel 2018 e all'1% nel 2019

Alessandra Caparello 8 novembre 2018 - 14:44

IlFondo monetario internazionale conferma le stime di crescita per l’Italia già pubblicate ad ottobre. Nello specifico il Fmi prevede una crescita all'1,2% nel 2018 (dall'1,5% delle previsioni di aprile) e all'1% per il 2019 (da 1,1%). Confermata allo 0,9% la crescita prevista per il 2020