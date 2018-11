FCT cede il 2,5% di azioni Iren per complessivi 61 milioni

simone borghi 27 novembre 2018 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Finanziaria Città di Torino (FCT) ha completato con successo il collocamento di complessive 32.931.830 azioni ordinarie di Iren, pari al 2,5% del capitale sociale. UniCredit Corporate & Investment Banking ha operato in qualità di Sole Bookrunner in collaborazione con Kepler Cheuvreux.Il collocamento, realizzato attraverso un accelerated bookbuilding rivolto esclusivamente a investitori istituzionali italiani ed esteri, si è chiuso ad un prezzo finale pari a 1,85 euro per azione per un controvalore pari a circa 61 milioni di euro.Ad esito dell’operazione, FCT deterrà una partecipazione pari a circa il 13,8% del capitale sociale di Iren. Si ricorda che FCT ha inoltre assunto un impegno a non effettuare atti dispositivi sulle azioni complessivamente detenute in Iren al termine dell’operazione (c.d. impegno di lock-up) per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell’operazione (29 novembre 2018).