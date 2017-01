FCA: titolo tonico a Piazza Affari, crescita a doppia cifra per immatricolazioni Europa

Alberto Bolis 17 gennaio 2017 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

FCA rialza la testa a Piazza Affari, dove mostra un progresso di oltre il 2% a 8,985 euro, dopo il dato sulle immatricolazioni in Europa a dicembre. Il Lingotto ha venduto 74 mila vetture, il 13,7% in più rispetto allo stesso mese del 2015 e meglio del +3,2% del mercato. La quota di mercato di Fiat-Chrysler in Europa è aumentata al 6,2 per cento. Tra i singoli marchi, è stato un boom di immatricolazioni per Alfa Romeo con un +43,7% nel solo mese di dicembre. Nell'intero 2016 le vendite di FCA sono aumentate di oltre 14 punti percentuali.