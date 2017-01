FCA, titolo rientra ma nuovamente sospeso (-16%) su rumors di stampa

Marco Berton 12 gennaio 2017 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

Nuova sospensione per FCA che rientra in contrattazione ma viene subito sospesa dopo uno scambiato a 8,78 euro, -16,1%. Si rincorrono rumors di stampa sul possibile coinvolgimento della società per possibili irregolarità sulle emissioni ambientali negli USA. Contattata dalla nostra redazione, l'ufficio stampa della società ha commentato dicendo di non essere a conoscenza del fatto e starebbe procedendo nella ricerca di ulteriori informazioni proprio in questi minuti