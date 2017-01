FCA: titolo continua corsa in Borsa dopo incontro tra Trump e big dell'auto

Alberto Bolis 25 gennaio 2017 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

FCA prosegue la buona intonazione a Piazza Affari, dove mostra un progresso di circa 1,5 punti percentuali a 10,28 euro, all'indomani dell'incontro tra Donald Trump e i Ceo di Ford, General Motors e FCA. Il presidente statunitense ha promesso un allentamento della regolamentazione relativa alle emissioni inquinanti. "Si tratta di dichiarazioni che riducono la pressione per l'intero settore auto e, nel caso specifico di FCA, di riduce anche la percezione del rischio in merito alle indagini avviate di recente dall'Epa", spiegano gli analisti di Equita. In cambio Donald Trump ha ribadito la richiesta di maggiori investimenti negli Stati Uniti a scapito di quelli esteri e l'intenzione di alzare i dazi con il Messico.