FCA: sfiora le 500mila auto vendute in Italia nel 2018, exploit di Jeep

Titta Ferraro 2 gennaio 2019 - 19:56

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel 2018 in Italia immatricola quasi 500 mila autovetture, per una quota del 26,2 per cento. In dicembre più di 31.600 le registrazioni, per una quota del 25,5 per cento, in crescita sia rispetto a ottobre 2018 (quando era stata del 23,4 per cento) sia a novembre (24,1 per cento).Sono sei le vetture FCA nella top ten dell’anno: le Jeep Renegade, Fiat Panda, 500X, 500, Tipo e la Lancia Ypsilon. Continua in particolare l’exploit di Jeep che chiude l'anno con oltre 84.500 immatricolazioni (in crescita del 70,75 per cento rispetto al 2017) il marchio ottiene una quota del 4,4 per cento.