FCA rovina la festa a Piazza Affari, UBI Banca sugli scudi

Alessio Trappolini 12 gennaio 2017 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha chiuso la seduta in rosso come peggior mercato del Vecchio Continente, affossata nell’ultima ora di contrattazioni dal crollo verticale di FCA. Secondo indiscrezioni riportate dall’agenzia Reuters la casa automobilistica sarebbe accusata dall’agenzia della protezione ambiente Usa (Epa) di usare software che consentono di modificare il livello di emissioni diesel in eccesso.



Grave la reazione in Borsa con il titolo sospeso più volte per eccesso di ribasso. Al termine della seduta le azioni FCA valevano il -16,14% rispetto alla chiusura di ieri, a 8,78 euro dopo che in mattinata erano stati aggiornati i massimi relativi dal marzo del 2015.



In questo quadro il FTSE Mib ha chiuso a -1,69% a 19.156,59 punti con il segno meno che domina quasi la totalità del listino. Mediaset ha chiuso in ribasso del -4% a 5 euro, sull’avanzare di nuove indiscrezioni sulla telenovela con Vivendi.



Chiudono in positivo solo i titoli difensivi con A2a che porta a casa un +1,35% a 1,273 euro. UBI Banca mantiene l’impostazione di giornata con una chiusura a +9,12% a 3,088 euro dopo aver approvato la sua offerta dal prezzo simbolico di 1 euro per acquistare le tre good banks, vale a dire la nuova Banca delle Marche, la nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti.