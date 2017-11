FCA: quota di mercato scende al 26,1% ad ottobre

Luca Fiore 2 novembre 2017 - 18:53

MILANO (Finanza.com)

A fronte di un mercato che ad ottobre è cresciuto del 7,1%, Fiat Chrysler Automobiles ha mantenuto le stesse vendite dell’anno scorso. Nei primi dieci mesi dell’anno le registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles aumentano dell’8 per cento (+8,85% per l’intero mercato).Il mese scorso la quota di mercato della casa si è attestata al 26,1 per cento (28,2% ad ottobre 2016).“Il risultato di ottobre è determinato dal fatto che sono state privilegiate le vendite ai clienti ‘retail’. Sono numerosi i modelli di Fiat Chrysler Automobiles nella top ten delle vendite: alle spalle di Panda e Ypsilon – rispettivamente prima e seconda – si piazzano tra le prime dieci anche 500X, 500 e Renegade”.