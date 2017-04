FCA: primo trimestre record con ricavi in crescita del +4% e Ebit adjusted +11%

Alessio Trappolini 26 aprile 2017 - 13:38

Il gruppo FCA ha da poco diffuso i risultati del primo trimestre 2017, approvati in mattinata dal Cda. “Risultati record per i primi tre mesi dell’anno – annuncia il comunicato stampa dell’azienda – numeri che al momento permettono di confermare tutti gli obiettivi per l’anno in corso”.



Ricavi netti in progresso del 4% a 27,7 miliardi di euro, Ebit adjusted in crescita dell’11% a 1,535 miliardi di euro, utile netto adjusted in rialzo del 27% a 671 milioni di euro e utile netto in aumento del 34% a 641 milioni di euro; questi in sostanza i numeri che riassumono l’andamento economico del gruppo italo-americano nel periodo gennaio-marzo 2017.



