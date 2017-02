FCA, positiva in Borsa dopo balzo immatricolazioni in Francia

Marco Berton 1 febbraio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)



Avvio di seduta positivo a Piazza Affari per il titolo FCA che sale poco dopo l'avvio di oltre un punto percentuale in area 10,23 euro. Il gruppo ha segnato a gennaio una netta crescita delle immatricolazioni di auto in Francia. Le immatricolazioni di auto nuove sono cresciute del 19%, su base annualizzata, a quota 6.182 unità