FCA, nuove indiscrezioni dagli States azzoppano il titolo: ancora bufera su emissioni

Alessio Trappolini 14 giugno 2017 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

Netto segno meno per FCA, al momento la peggior blue chip della giornata. A far scattare le vendite sono state nuove notizie provenienti dagli States, questa volta diffuse dal Wall Street Journal.



Secondo la testata statunitense i ricercatori dell'Università della West Virginia hanno scoperto che i veicoli di Fca con motori diesel hanno prodotto significative discrepanze nelle emissioni fra strada e laboratorio.



In una nota Fca ha detto che è presumibile che tali test siano stati commissionati dallo studio legale di un querelante ai fini di un procedimento legale.



Quando manca poco meno di un'ora al termine delle contrattazioni il titolo veleggia in ribasso del 35 a 9,7 euro circa.