FCA investe 1 miliardo di dollari in Michigan, bonus di 2.000 dollari a 60.000 dipendenti in Usa

Laura Naka Antonelli 12 gennaio 2018 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Fca investirà un miliardo di dollari nell'impianto di Warren, in Michigan, per produrre la prossima generazione del Ram Heavy Duty. Lo ha annunciato la stessa azienda automobilistica guidata da Sergio Marchionne, aggiungendo che distribuirà un bonus di 2.000 dollari a circa 60.000 dipendenti negli Stati Uniti.FCA ha spiegato che in parte le iniziative sono state rese possibili grazie all'approvazione della riforma fiscale Usa di Donald Trump.