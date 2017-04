FCA: indebitamento netto industriale a 5,1 miliardi di euro, liquidità disponibile a 21,6 miliardi

Alessio Trappolini 26 aprile 2017 - 13:43

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo FCA ha da poco diffuso i risultati del primo trimestre 2017, approvati in mattinata dal Cda. “Risultati record per i primi tre mesi dell’anno – annuncia il comunicato stampa dell’azienda – numeri che al momento permettono di confermare tutti gli obiettivi per l’anno in corso”.



A livello patrimoniale FCA ha riportato un indebitamento netto industriale a 5,1 miliardi di euro, con una crescita stagionale rispetto a dicembre 2016 ridotta a 0,5 miliardi di euro (contro un incremento di 1,5 miliardi di euro nel primo trimestre 2016).



Il gruppo sottolinea la forte liquidità disponibile salita a 21,6 miliardi di euro, comprensiva della linea di credito revolving sindacata, estesa da 5 a 6,25 miliardi di euro. Numeri che hanno portato Moody’s Investors Service a innalzare da stabile a positivo l’outlook di FCA e confermato il corporate credit rating a Ba3 nel corso di questi primi tre mesi dell’anno.

(Segue approfondimento)