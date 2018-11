FCA incontra le organizzazioni sindacali a Torino

simone borghi 29 novembre 2018 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Si è tenuto oggi a Torino l’incontro tra FCA e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato nel Gruppo per la presentazione delle missioni produttive degli stabilimenti italiani nell’ambito del piano industriale 2018-2022.“Mirafiori rappresenterà la prima installazione della piattaforma full BEV che sarà applicata sulla nuova Fiat 500 e che potrà essere utilizzata per altri modelli a livello globale” ha dichiarato l’ad di FCA, Mike Manley, in apertura dell’incontro.Il cfo della Regione EMEA, Pietro Gorlier, ha illustrato la realizzazione del piano industriale in Italia che prevede entro il periodo 2019-2021 il lancio di 13 nuovi modelli o restyling di modelli esistenti, nonché nuove motorizzazioni con impiego diffuso di tecnologia ibrida ed elettrica.Gli interventi previsti su veicoli e motori faranno leva sulla capacità produttiva esistente, garantendo una solida missione produttiva a tutti i siti italiani e il raggiungimento dell’obiettivo della piena occupazione. Il totale degli investimenti in Italia ammonterà a più di 5 miliardi di euro per il periodo 2019-2021.