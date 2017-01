FCA: il titolo scalda i motori in attesa delle trimestrali, focus su mercato Usa

Alessio Trappolini 26 gennaio 2017 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

FCA in rialzo a Piazza Affari, con il titolo che guadagna l’1,46% a 10,36 euro. Il gruppo del Lingotto scalda i motori in attesa della presentazione dei risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio 2016, che saranno diffusi nel tardo pomeriggio.



Riflettori del mercato puntati principalmente sul mercato statunitense, con gli investitori che andranno a valutare lo stato di salute di quest’area geografica che rappresenta la principale fetta di ricavi per FCA. Secondo molti analisti il ciclo del settore automotive a stelle e strisce sarebbe in una fase di saturazione e, dopo un periodo molto prolungato di crescita, starebbe iniziando a generare segnali di debolezza.



Nel mese di gennaio infatti il mercato dell'auto in Usa sarebbe partito abbastanza debole con un andamento delle vendite complessive intorno a 17 milioni di veicoli. Questa dinamica è attribuibile principalmente alla debolezza del segmento flotte. Secondo gli analisti del sito specializzato Kelley Book le vendite complessive nel settore dovrebbero una flessione fra l’1 e il 4% nel 2017.