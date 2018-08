FCA: gruppo private equity KKR tratta per acquisto Magneti Marelli

Laura Naka Antonelli 22 agosto 2018 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

La società di private equity KKR starebbe trattando con Fiat-Chrysler per rilevare gli asset di Magneti Marelli. E' quanto riporta il Wall Street Journal. Il quotidiano finanziario precisa che non si sa ancora nulla riguardo al prezzo potenziale della transazione, ma ricorda anche che, secondo alcuni analisti, il gruppo di componentistica avrebbe un valore di 3,23 miliardi di euro.L'acquisto del gruppo, continua il WSJ, avverrebbe attraverso la giapponese Calsonic Kansei.Sessione negativa per il titolo FCA, che perde sull'indice Ftse Mib l'1,67%, a 14,12 euro, dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump, relativo all'intenzione di imporre "dazi doganali del 25% su ogni auto proveniente dall'Unione europea".