FCA: dopo Geely e Dongfeng anche Guangzhou smentisce rumor

Laura Naka Antonelli 18 agosto 2017 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Dopo Geely e Dongfeng, a chiamarsi fuori da eventuali mire di acquisizione su FCA è anche il gruppo cinese Guangzhou Automobile.Il produttore di auto ha reso noto di non avere alcun piano per rilevare Fiat Chrysler, dopo le indiscrezioni circolate all'inizio della settimana e riportate da Automotive News su un presunto interesse di diverse aziende verso FCA.Guanzhou è attualmentye partner cinese di FCA nell'accordo di joint venture che l'azienda guidata da Sergio Marchionne ha siglato in Cina.