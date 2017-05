FCA: dati mercato auto contrastanti da Usa ed Europa, umore misto in Borsa

Alessio Trappolini 16 maggio 2017 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Umore misto in Borsa sul titolo FCA. Il titolo scambia in ribasso dello 0,39% circa veleggiando poco sopra i 10 euro per azione. Gli investitori indugiano questa mattina dopo i dati contrastanti provenienti dai lati opposti dell’Oceano Atlantico.



Da un lato gli Usa dove il mercato dell’auto ha frenato per il secondo mese consecutivo, confermando le indicazioni giunte a marzo, dall’altro il Vecchio Continente dove FCA è riuscita a limitare il calo del mercato in aprile.



Il mese scorso il mercato auto statunitense si è contratto del 4,7% e FCA ha fatto addirittura peggio. Il giro d’affari del produttore italo-americano si è ristretto del 7% (contro previsioni del -5,9%). A livello di modelli il drastico calo è stato per lo più provocato dalle minori vendite del marchio Jeep (-17%) mentre ha sorpreso in positivo Maserati (+19 per cento). La flessione del mercato americano è stata accusata anche dai due principali competitor di FCA: General Motors, -5,8%, e Ford, -7,1%.



Anche il mercato Europeo ha tirato il fiato (-6,8%) ma FCA ha limitato i danni (-0,5%) confermandosi il quarto produttore continentale con una market share del 7,3%, in crescita di mezzo punto.