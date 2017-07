FCA allunga sopra quota 10 euro, si avvicina responso Epa su emissioni diesel

Titta Ferraro 13 luglio 2017 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Scatto a Piazza Affari per Fca che ha allungato nella seconda parte di seduta e ora segna un progresso del 3% circa a 10,38 euro. Fiat Chrysler, stando a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, avrebbe ripreso questo mese la produzione i pick-up Ram a motori diesel ordinati fuori dal mercato Usa. Il gruppo automobilistico italo-americano si sta quindi preparando in vista del verdetto da parte dell'Epa sulle emissioni diesel nella speranza che venga consentita la vendita dei modelli diesel sotto accusa per emissioni sospette.