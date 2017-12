FCA: Zerbi, Alfa Stelvio al 17% delle quote di mercato

michele fanigliulo 28 dicembre 2017 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

“Il 2017 è stato un anno fondamentale per Alfa Romeo. Siamo cresciuti in tutti i principali mercati europei a doppia cifra, oltre il 30% e le potenzialità non sono di certo finite qui”. Questo quanto dichiarato al Corriere della Sera da Roberta Zerbi, responsabile del brand Alfa Romeo per l’area Emea.La manager ha aggiunto anche che, con la Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo ha raggiunto un mix superiore al 10% delle vendite e con la Stelvio si aspettano di arrivare al 15 per cento.Quest’ultima vettura in particolare, nella versione normale, è già al primo posto nel suo segmento con una quota di mercato del 17 per cento. La top manager ritiene inoltre che la Stelvio avrà lo stesso successo della Giulia che da marzo del 2016 ha già visto più di 2000 vetture vendute. Il Suv in particolare dovrebbe aver vita facile soprattutto nel Nord America e Asia.