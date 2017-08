FCA: Non siamo stati contattati da Great Wall Motors per Jeep o altri marchi

Laura Naka Antonelli 21 agosto 2017 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler ha detto di non essere stata contattata dalla cinese Great Wall Motors in merito a un presunto interesse su Jeep o su altri marchi. Lo conferma una nota della stessa casa automobilistica. In mattinata Great Wall Motor aveva, secondo alcune fonti, confermato di avere un interesse su FCA, in particolare sul marchio Jeep. La notizia aveva subito scatenato gli acquisti sul titolo, salito +4%.Era stato Automotive News a dare la notizia, rendendo noto di aver ricevuto una email spedita dallo stesso presidente Wan Fengying di Great Wall. Nella missiva il dirigente spiegava di avere mire su Jeep e confermava, anche se in modo indiretto, di avere contatti con FCA per dare il via alle trattative.Il titolo FCA, scambiato sulla borsa di Milano, rimane in deciso rialzo e alle 11.45 circa ora italiana sale +3,83% a 11,11 euro.