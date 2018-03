FCA, Marchionne su rumor Geely: Non abbiamo bisogno di investitori cinesi, ma qualsiasi discussione dopo piano 2018

Laura Naka Antonelli 7 marzo 2018 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

FCA "non ha particolarmente bisogno di investitori cinesi, ma restiamo aperti". Parola di Sergio Marchionne, amministratore delegato del gruppo Fiat-Chrysler che, parlando dal Salone dell'auto di Ginevra, ha precisato:"Se i cinesi comprassero azioni in Borsa, a me non darebbe fastidio. Ma bisognerebbe chiedere agli azionisti, non sono la persona indicata. Non ho niente contro nessun investitore, a meno che non voglia far male alla Fiat".L'AD ha confermato di aver incontrato i dirigenti di Zhejiang Geely Holding Group, per discutere un possibile takeover del gruppo da parte del gruppo cinese.Tuttavia, l'AD ha anche affermato che FCA sarà pronta a discutere su un eventuale interesse nei suoi confronti solo dopo aver completato il piano di crescita."Lasciate al mercato valutare il piano del 2018 e poi, a un certo punto, se qualcuno sarà interessato che venga e parli, ma non ora. Fino a quando quel processo non sarà completato e il mercato non riconoscerà il valore di ciò che è stato realizzato, una qualsiasi discussione su un eventuale acquisto di qualsiasi cosa non ha senso".