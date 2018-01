FCA, Marchionne: produzione di altra Jeep in Italia possibile. Non capisco cosa sia successo a Renzi

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2018 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

La produzione di un'altra Jeep in Italia "è possibile". Parola di Sergio Marchionne, che ha parlato da Detroit, in occasione del Salone dell'Auto. Marchionne ha tuttavia precisato anche che "potremmo riempire tutti gli stabilimenti con Alfa Romeo e Maserati, è più intelligente da fare di altro".Sull'impegno di FCA in Italia, l'AD ha affermato che come l'impegno lo abbiamo preso qui - riferendosi agli Stati Uniti - lo prendiamo anche in Italia".Negli Stati Uniti, "stiamo aumentando l'organico a 60 mila persone e adesso ne aggiungiamo 2.500. Se lo gestiamo bene, lo stesso futuro arriverà anche in Italia. Dateci il tempo per farlo".Stoccata nei confronti dell'ex premier e segretario del PD Matteo Renzi:"Renzi mi è sempre piaciuto come persona. Quello che gli è successo non lo capisco. Quel Renzi che appoggiavo non l'ho visto da un po' di tempo".