FCA, Marchionne: possiamo assorbire dazi doganali Trump. Jeep a Pomigliano? Forse

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 13:57

MILANO (Finanza.com)

"Penso che possiamo assorbirli nel 2018. Abbiamo già visto questo cambiamento di prezzi che è iniziato a dicembre". Così Sergio Marchionne, parlando dei dazi doganali annunciati dal presidente americano Donald Trump, ha smorzato le preoccupazioni sugli effetti che avrebbero sul gruppo."Non dobbiamo entrare in questa guerra psicologica, bisogna essere cauti e lavorare con l'amministrazione americana. Non sono così pessimista", ha detto, parlando dal Salone dell'auto di Ginevra.Marchionne ha detto anche che Fca in futuro potrebbe iniziare a produrre un modello jeep nello stabilimento di Pomigliano d'Arco."Può darsi, aspettiamo il primo giugno", quando sarà presentato il nuovo piano industriale del gruppo.