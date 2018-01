FCA, Marchionne: non abbiamo più bisogno di un partner. E loda Jeep: è unica

Laura Naka Antonelli 16 gennaio 2018 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

"Avevamo parlato di eccesso di capitale, nessuno ci ha ascoltato: abbiamo intrapreso un'altra strada. Ci siamo creati una realtà americana ed europea: non ho bisogno più di nessuno". E' quanto ha detto Sergio Marchionne, AD di FCA, a margine del Salone dell'Auto di Detroit.Riguardo ai motivi che stanno portando le quotazioni di FCA a inanellare nuovi massimi storici, Marchionne ha sottolineato che "ci sono modi più facili per fare la corte a Fca che la Borsa" e che "c'è stato un grandissimo lavoro da parte dell'azienda per il raggiungimento degli obiettivi del piano del 2014".Di conseguenza, il titolo si è adeguato agli obiettivi.Marchionne ha anche sottolineato che il marchio Jeep è unico."Jeep è unica, non si può replicare. Siamo fortunati ad avere qualcosa che non esiste al mondo".