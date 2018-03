FCA, Marchionne: M5S non ci preoccupa, visto di peggio. Alfa Romeo e Maserati in Italia finché ci sarò io

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 13:43

MILANO (Finanza.com)

"Zero preoccupazioni". Così Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler, ha commentato l'esito delle elezioni politiche italiane. Riferendosi al M5S, l'AD di Fca ha sottolineato:"Non mi spaventa niente. Ne abbiamo passate di peggio".Parlando dal Salone dell'auto di Ginevra, Marchionne ha assicurato inoltre che Alfa Romeo e Maserati "non saranno mai prodotte fuori dall'Italia"."Finchè ci sarò io come amministratore delegato non succederà mai", ha detto.L'AD ha continuato, affermando che "l'Alfa e la Maserati non hanno il problema dell'internazionalizzazione perchè abbiamo stabilimenti che sono stati attrezzati per essere in Europa e in Italia"."Per fortuna abbiamo garantito un futuro all'infrastruttura italiana. Non era scontato", ha fatto notare.