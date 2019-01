FCA, Manley: 'stiamo rivedendo piano investimenti Italia dopo ecotassa'

Laura Naka Antonelli 15 gennaio 2019 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Fca sta rivedendo il piano di investimenti in Italia dopo il via libera alle tasse sugli acquisti di auto di cilindrata medio-alta e diesel. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, secondo quanto riporta Reuters sul proprio sito. "Lo stiamo rivedendo. Fino a che la revisione non sarà ultimata non posso commentare ulteriormente"."Certamente significa che (il piano) va rivisto ancora. E' in questo momento oggetto di revisione", ha detto Manley, parlando ai giornalisti al salone dell'auto a Detroit, e rispondendo a una domanda legata agli incentivi in Italia per l'acquisto di auto a basse emissioni, dunque elettriche e ibride.Manley ha confermato comunque che le Comau e Teksid non sono in vendita.